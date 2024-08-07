Суд ждёт обвиняемого в смерти матери на пожаре брянца

Суд ждёт жителя Выгоничей, обвиняемого в смерти матери на пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества. В преступлении обвиняют жителя посёлка Выгоничи.

По версии правоохранителей, днём 2 марта мужчина у себя дома по переулку Брянскому после совместного распития спиртного поссорился со своей матерью. Он стал угрожать женщине и поджёг газ, выходящий из сопла газовой горелки. Жилой дом полностью сгорел, а женщина погибла.