Трех человек эвакуировали при пожаре на улице XXII Съезда КПСС в Брянске

В двухэтажном доме горела квартира.

28 сентября около 7.55 произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска. К моменту приезда пожарных пламя распространилось на площади 1 квадратный метр в квартире на первом этаже.

Спасатели эвакуировали трех жильцов подъезда. В 8.39 пожар потушили. По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.