В Брянске школьница погибла, выпав из окна многоэтажки

Возбуждено уголовное дело.

В Фокинском районе Брянска обнаружили тело несовершеннолетней. Как сообщает региональная прокуратура, 15-летняя девушка погибла в результате падения с высоты 4-6-го этажа дома № 37 по улице Богдана Хмельницкого.

На место ЧП выезжал прокурор Фокинского района Виктор Залесский. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего».