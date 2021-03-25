В Брянске осудят пенсионера за жестокое избиение тещи

Пенсионеру грозит до 8 лет тюрьмы.

По информации прокуратуры Советского района Брянска, 61-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В середине октября 2020 года мужчина во время ссоры с бывшей тещей ударил ее не менее двух раз в лицо. Это причинило тяжкий вред здоровью 74-летней потерпевшей.

Причиной конфликта стало то, что женщина оставляла его несовершеннолетних детей без присмотра и уходила из квартиры на длительное время.

Обвиняемый в ходе расследования признал вину, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о взыскании морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 2 миллионов рублей.