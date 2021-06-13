В Брянске погиб выпавший с 15-го этажа горящий мужчина

Трагедия произошла в ЖК «Речной».

13 мая из окна на 15-м этаже дома № 57 в ЖК «Речной» в Брянске выпал горящий мужчина. Как сообщают в соцсетях местные жители, он погиб от травм. Тело сильно обгорело.

На месте ЧП работали медики, полицейские и спасатели. Официальной информации о случившемся пока не поступало.