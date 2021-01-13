В Брянске силовики задержали подозреваемого в онлайн-теракте

По версии следствия, брянский вуз «заминировал» его 19-летний студент.

Вчера в аккаунт БГИТУ в соцсети поступило сообщение, что учебный корпус вуза якобы заминирован.

К зданию вуза прибыли представители оперативных служб. Однако проверка учебного корпуса и общежитий показала, что сообщение о теракте оказалось ложным.

Вскоре полицейские и операвтивники УФСБ по региону задержали подозреваемого. Как сообщила пресс-служба УМВД по Брянской области, им оказался студент БГИТУ 19 оет.

По версии следствия, задержанный дал признательные показания и рассказал, что сообщил о минировании вуза, так как не хотел сдавать экзамен. Для этого он создал в соцсети фейковую страницу, с которой и отправил сообщение в официальный аккаунт своей альма-матер.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о теракте. Подозреваемому грозит до 700 тыс. рублей штрафа или до пяти лет ограничения свободы.