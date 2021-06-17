В Брянске задержали молодого парня, который украл 200 тысяч у сестры и скрылся

После семейной ссоры молодой злоумышленник снял деньги со счета сестры и покинул пределы Брянской области.

200 000 рублей лишилась 30-летняя жительница Бежицкого района Брянска, которая откладывала деньги на покупку автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Собрав необходимую сумму, она обратилась к 23-летнему брату, чтобы тот помог оформить заявку через специализированный сайт. Для удобства женщина также сказала ему логин и пароль от банковского приложения.

В день преступления молодой человек поругался с родителями и выбежал из квартиры с мобильным телефоном. Уже на улице он понял, что вместо своего гаджета взял телефон сестры. Задержанный признался, что под влиянием эмоций он перевел сбережения родственницы на свой счет и уехал из региона.

Причиненный сестре ущерб молодой человек полностью возместил. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража». Парню грозит до 6 лет тюрьмы.