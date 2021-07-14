В Брянской области из окон выпало 7 детей

О печальной статистике сообщает пресс-служба областного МЧС.

С начала года зарегистрировано 7 несчастных случаев, когда дети остаются без присмотра и выпадают из окон. Один из них от падения погиб.

Как рассказывают сотрудники ведомства, дети имеют доступ к окнам, и это плохо. Взрослые должны следить за своим чадом. Если не удается огородить ребенка от окна, то можно поставить блокирующее устройство, которое не позволит просто так его открыть.