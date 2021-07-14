В Брянской области из окон выпало 7 детей
О печальной статистике сообщает пресс-служба областного МЧС.
С начала года зарегистрировано 7 несчастных случаев, когда дети остаются без присмотра и выпадают из окон. Один из них от падения погиб.
Как рассказывают сотрудники ведомства, дети имеют доступ к окнам, и это плохо. Взрослые должны следить за своим чадом. Если не удается огородить ребенка от окна, то можно поставить блокирующее устройство, которое не позволит просто так его открыть.
Читайте также
Новости регионов
Не разгоняться!
Тишину летних безмятежных вечеров и ночей в Смоленске всё чаще нарушает рёв мотоциклов, Что мешает полноценному отдыху граждан, создавая проблемы особенно для пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Жалобы на хулиганские выходки мотоциклистов всё чаще можно встретить в соцсетях. Смоляне поделились своим возмущением с губернатором Алексеем Островским. «На протяжении нескольких последних недель в мой
На прививку? Это нас
Тема пандемии коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID не уходит с повестки дня, наоборот, её по-прежнему между собой живо обсуждают коллеги, знакомые и члены семей. Остаётся она в центре внимания и на самом высоком уровне. О работе пунктов вакцинации и о проведении прививок против коронавируса на предприятиях и в организациях Смоленщины говорили участники совещания в
Школьная пора. Какие новости в сфере образования ждут смолян?
На карте Смоленска в ближайшие годы появится ещё одна школа. Она распахнёт свои двери в микрорайоне Алтуховка и будет рассчитана на 1000 мест. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Новый жилой микрорайон Алтуховка в последние годы активно застраивается. Среди тех, кто покупает на этой территории квартиры, много молодых
Смоленские транспортные полицейские провели «Урок безопасности» для отдыхающих в оздоровительном лагере детей
Мероприятие прошло в рамках акции «Курорт-2021» и было направлено на предупреждение травматизма на железной дороге В разгар летнего сезона сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Факел», «Урок безопасности» с целью формирования безопасного поведения детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта. Стражи порядка встретились с четырьмя отрядами,
На МЖД созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и увеличением вероятности возникновения природных пожаров на Московской железной дороге созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос вдоль путей. Участки перепаханной земли, в местах, где железнодорожные пути граничат с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для распространения возможных низовых пожаров. Для недопущения пожаров в полосе отвода
В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Смоленской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с часу дня до семи часов вечера 9 июля. В Гидрометцентре сообщили: Очень высокая температура. Период предупреждения с 13 часов 09 июля до 19 часов 09 июля. Днём местами +30…+32