В Фокино 55-летний мужчина убил бывшую жену и ее сожителя и покончил с собой (ВИДЕО)

Стали известны подробности громкого убийства и суицида в Дятьковском районе.

Правоохранители сообщили подробности трагедии, разыгравшейся 26 августа в Фокино Дятьковского района.

Ранним утром в местный отдел полиции поступило сообщение жительницы Фокино о конфликте ее отца с бывшей женой. Около 4.00 в частном доме по переулку Комсомольскому обнаружили тела трех человек: 33-летней хозяйки дома, ее 30-летнего ранее судимого сожителя, жителя Брянска, и 55-летнего мужчины.

По предварительной версии следствия, убийство женщины и ее сожителя совершил 55-летний бывший муж погибшей. Его тело с признаками суицида также находило в доме. На месте преступления обнаружили топор.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух или более лиц». Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося Ход расследования взяла под контроль прокуратура Брянской области.