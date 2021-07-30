В Трубчевском районе изъяли 69 килограммов мефедрона на 17 миллионов рублей

В ходе спецоперации задержаны два наркодельца.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области при участии регионального Управления ФСБ России при силовой поддержке спецподразделения «Гром» изъяли у наркодельцов в Трубчевском районе крупную партию наркотиков.

Как сообщает региональное УМВД, злоумышленники купили дом в деревне в Трубчевском районе, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению мефедрона.

Наркотики они сбывали оптовыми партиями от 1 до 5 килограммов через тайники-закладки, расположенные в заранее оговоренных с покупателями местах в Москве и Московской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались житель Брянской области и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков у фигурантов изъято более 69 килограммов мефедрона, а также емкости для хранения ингредиентов и различное оборудование. По оценкам экспертов, розничная стоимость наркотиков по ценам черного рынка превышает 17 миллионов рублей. В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.