В Жирятино заведующая магазина украла более 126 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

33-летняя жительница Жирятинского района с сентября по ноябрь 2020 года воровала с магазина, в котором работала. Она забирала не только продукты и предметы бытовой химии, но и деньги с кассы. Всего женщина украла у магазина более 126 тысяч рублей.

На воровку завели уголовное дело. За преступление ей грозит срок до 6 лет лишения свободы.