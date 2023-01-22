Водитель без прав переехал лежащего на дороге мужчину в Злынке

Автомобилист без водительского удостоверения насмерть сбил 24-летнего пешехода, лежащего на проезжей части в Злынке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Красной в городе Злынке. 22-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2718» переехал 24-летнего пешехода. Мужчина лежал на дороге. Водитель грузовика с места происшествия скрылся. А пешеход от полученных травм умер на месте.

Автомобилиста разыскали сотрудники полиции. Правоохранители выяснил, что 22-летний молодой человек никогда не получал водительское удостоверение. Он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без документов.

Родственники погибшего рассказали полицейским, что мужчина был нетрезв и направлялся к знакомому.

По факту происшествия проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.