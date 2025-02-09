Водитель мопеда пострадал в аварии в Дубровке

Водитель мопеда пострадал при столкновении с автомобилем в Дубровке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Баранова в посёлке Дубровка в Дубровском районе произошла авария. 26-летний водитель мопеда «Альфа» при повороте налево на второстепенную дорогу не пропустил автомобиль Mitsubishi Lancer. 37-летний водитель ехал прямо по главной дороге.

При столкновении водитель мопеда получил травмы. Его оставили в больницу.

На водителя мопеда инспекторы возбудили административное расследование по двум статьям. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.