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ДТП

Водитель погиб в ДТП на трассе в Трубчевском районе во вторник

2026, 21 октября 10:18
Водитель погиб в ДТП на трассе в Трубчевском районе во вторник
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Водитель погиб, врезавшись в дерево, на трассе в Трубчевском районе во вторник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 20 октября в Трубчевском районе произошла авария. 51-летний мужчина за рулём автомобиля Mazda 6 при обгона пересёк сплошную  линию разметки и выехал на встречную полосу. Избегая столкновения с другим автомобилем водитель не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель Mazda умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку по факту ДТП. 

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