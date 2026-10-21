Водитель погиб в ДТП на трассе в Трубчевском районе во вторник

2026, 21 октября 10:18

Водитель погиб, врезавшись в дерево, на трассе в Трубчевском районе во вторник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 20 октября в Трубчевском районе произошла авария. 51-летний мужчина за рулём автомобиля Mazda 6 при обгона пересёк сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. Избегая столкновения с другим автомобилем водитель не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель Mazda умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.