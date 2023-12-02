Водитель пострадал при столкновении двух машин на брянской трассе

51-летний водитель получил травмы при столкновении двух легковушек на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 356 км федеральной автодороги М3 «Украина» в Брянском районе произошло ДТП. 30-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ 21102». Легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Лада Ларгус». 51-летний водитель с переломами и ушибом головы попал в больницу.

Инспекторы проводят проверку по факту аварии.