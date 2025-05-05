Восемь брянцев поверили лжеэкспертам по инвестициям на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Он пообщался с якобы экспертом по инвестициям. Мужчина решил вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета он перевёл 500 тысяч рублей. После получения денег мнимый эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё семеро жителей региона. Они лишились 1 387 000 рублей.