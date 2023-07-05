Взрослый и ребенок погибли на водоемах Брянской области этим летом

С начала лета на водоемах региона погиб один взрослый и один несовершеннолетний. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сотрудники спасательного ведомство провели месячник безопасности людей на водных объектах. Инспекторы ГИМС 97 раз патрулировали пляжи и напоминали отдыхающим о безопасности. Также в пришкольных и загородных лагерях специалисты провели 44 занятия.

Несмотря на это с начала лета на водоемах региона погибли два человека, в том числе один ребенок. В прошлом году за аналогичный период времениспасатели зарегистрировали пять трагей. В двух случаях утонули дети.