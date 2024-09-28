Женщина и мужчина погибли в ДТП в Суземке
Женщина и мужчина погибли в ДТП в Суземке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Вокзальной в посёлке Суземка произошла авария. 60-летний водитель «ЛАДА» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda. 31-летний байкер с 21-летней пассажиркой ехали прямо. Мотоцикл отбросило на встречный автомобиль Shkoda RAPID, затем на Toyota Corolla и Kia Optima.
Водитель и пассажирка мотоцикла погибли на месте автоаварии до прибытия скорой помощи. Девушка была без шлема.
По факту аварии полиция проводит проверку.
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