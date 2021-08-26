Житель Фокино убил двух человек и покончил с собой

Следователи пытаются разобраться в случившемся.

26 августа около 4.00 обнаружены тела трех человек, живших в частном доме по переулку Комсомольскому в Фокино.

Следователи совместно со следователями-криминалистами следственного управления и экспертами-криминалистами ОВД провели осмотр места происшествия и собрали улики.

По предварительной версии регионального СУ СК РФ, гибель двух жильцов дома наступила в результате действий третьего погибшего. Его тело с признаками суицида также обнаружили на месте трагедии.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух или более лиц». Следователи назначили комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия, организованы дополнительные оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.