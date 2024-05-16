Жительницу брянского села подозревают в краже сбережений у пенсионерки

Жительницу брянского села задержали полицейские по подозрению в краже двухсот тысяч рублей у пенсионерки. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 89-летняя жительница города Клинцы. В дом к ней пришла женщина, представившаяся медработником. Незнакомка сообщила о проведении планового осмотра пожилых людей. После ухода женщины пенсионерка обнаружила пропажу 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую в краже – 31-летнюю жительницу села Ущерпье. В поле зрения полиции она до этого не попадала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».