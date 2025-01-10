Жительницу Навлинского района подозревают в убийстве знакомого

Жительницу Навлинского района, подозреваемую в убийстве знакомого, задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают жительницу села Бяково Навлинского района.

По версии следствия, вечером 2 января пьяная женщина у себя дома по улице Садовой во время ссоры с приятелем ударила его ножом в грудь. Потерпевший погиб на месте от полученной травмы.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ей предъявили обвинение. Суд заключил женщину под стражу на время расследования.