Жительницу Унечи обвиняют в мошенничестве с чернобыльскими выплатами

Жительница Унечи предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничество при получении выплат. В преступлении обвиняют 44-летнюю жительницу Унечи.

По версии следствия, женщина зарегистрирована в посёлке Красный Угол Погарского района, отнесённого к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Фактически она вместе с детьми там не жила, но получала социальные выплаты. Незаконно женщине выплатили свыше 330 тысяч рублей.