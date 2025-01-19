12 беспилотников сбила система ПВО за сутки в Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 17 января до вечера 18 января военнослужащие Минобороны РФ пресекли массированную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом обнаружили 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.