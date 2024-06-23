30 беспилотников за ночь сбили военные над Брянщиной

30 беспилотников за одну ночь уничтожили военные над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Массированную атаку на Брянскую область провело ВСУ в ночь на 23 июня. Военнослужащие Министерства обороны России перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Система противовоздушной обороны работала в над Трубчевским, Брасовским, Почепским, Дубровским, Брянским, Клинцовским, Суражским и Выгоничским районами,

Новозыбковским и Стародубским муниципальными округами.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — подчеркнул Александр Богомаз.