72 беспилотника сбили ночью над Брянской областью

72 беспилотника уничтожили военные ночью над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 9 на 10 сентября произошла массированная атака ВСУ на Брянскую область. За несколько часов над регионов заметили 72 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», — уточнил Александр Богомаз.