Беспилотник сбили военные над Унечским районом
Ранним утром система ПВО уничтожила беспилотник над Унечским районом. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную атаку на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны РФ. Ранним утром 20 июня над Унечским районом заметили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителя.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.
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