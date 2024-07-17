Брянская спортсменка стала призёром чемпионата мира по плаванию

Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат мира по подводному спорту прошёл столице Сербии Белграде. Участники состязались в плавание в ластах.

На чемпионате выступила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. Она завоевала серебряную медаль на дистанции 400 метров. Девушка показала результат в 3.00,41 секунды и поставила рекорд Европы.