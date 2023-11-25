Брянский губернатор получил медаль Министерства обороны

Губернатор Брянской области получил медаль Министерства обороны «Памяти героев Отечества».

Губернатор региона Александр Богомаз поучаствовал в IX Межведомственной научно-практической конференции Министерства обороны РФ «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства». Там ему вручили медаль Министерства обороны Российской Федерации «Памяти героев Отечества».

«Это не только высокая оценка работы Правительства региона, это, прежде всего, оценка того, что делается в Брянской области нашими предприятиями оборонного комплекса, силовыми и правоохранительными ведомствами совместно с Министерством обороны и Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил вклад в обеспечение безопасности строителей и волонтеров, которые помогают военнослужащим.