Брянский губернатор поздравил военных на границе

Губернатор Брянской области поздравил с Днём народного единства военных на границе. Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале.

В России отмечают День народного единства. В честь праздника губернатор Брянской области Александр Богомаз приехал к военнослужащих, охраняющим границу в регионе.

«Поздравить бойцов с Днем народного единства приехал ансамбль «Ватага». Патриотические, любимые, истинно русские и задушевные песни «Россию строят мужики» и «Родная земля» пели все вместе с «Ватагой», — подчеркнул глава региона.

Губернатор вручил военнослужащим медали.