Брянский губернатор вручил ключи от квартир детям-сиротам

Брянский губернатор вручил детям-сиротам ключи от квартир в новом доме. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В областном правительстве прошла церемония вручения ключей от квартир. Жилплощадь в новом доме улице Алексея Константиновича Толстого в областном центре получили дети-сироты. Новосёлов поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«За восемь лет на приобретение жилья для детей-сирот было выделено более 4,1 млрд рублей, приобретена 2491 квартира, в том числе 1692 — на первичном рынке жилья. До конца года планируется закупить еще 80 квартир в новостройках. Совсем недавно белорусские строители реализовали инвестиционный проект в городе Брянске, где новоселами стали 38 детей-сирот», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в октябре 16 человек получили квартиры в новом доме в Унече. А в будущем году для детей-сирот достроят многоквартирные дома в Почепе, Навле и Жуковке.

«В этом году начала действовать еще одна мера социальной поддержки — мы предоставляем из областного бюджета средства на оплату сертификатов, а человек самостоятельно выбирает подходящее жилье», – уточнил губернатор.

Сертификаты получили уже 90 жителей региона. Из них 20 человек уже купили квартиры.