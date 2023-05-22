Брянский губернатор встретился с Главным раввином России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил нацполитику с Главным раввином России Берлом Лазара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с Главным раввином России Берлом Лазара. Они обсудили вопросы национальной политики и взаимодействия гражданского общества.

Берл Лазар отметил, что Брянская еврейская община — одна из лучших в ЦФО, ее представители активно участвуют в значимых федеральных проектах. Также недавно в Брянске открыли еврейский общинный Центр и культурно-образовательный комплекс Кроме того, в регионе работает отличная еврейская школа

«Это еще один пример того, что приоритетом национальной политики нашего государства является создание равных возможностей для развития духовной культуры, языка, традиций всех проживающих в регионе народов», — отметил Александр Богомаз.