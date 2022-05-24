Дополнительный автобусный маршрут № 106к будет ходить в Брянске

Новый рейс отправится в среду, 25 мая в 6:15.

В Брянске появится новый автобусный маршрут № 106к «Мясокомбинат — Телецентр».

В среду, 25 мая его запустит городское АТП из-за отмены троллейбусов по этому маршруту и прекращения работы маршрутки №45 «ст. Снежетьская – Телецентр». Автобус будет проходить по проспекту Московскому, улицам Калинина, Урицкого, Красноармейской и проспекту Станке Димитрова.

Время отправления:

— От «Мясокомбината» — 6:15 от Сельмаша, 7:00, 8:10, 8:51, 10:25, 11:11, 12:08, 12:58, 14:32, 15:18, 16:53, 17:38, 18:38, 19:25 до Сельмаша.

— «Телецентра» — 7:02, 7:52, 9:25, 9:43, 11:18, 12:07, 13:30, 14:27, 15:57, 16:37, 17:43, 18:34, 19:35 до Сельмаша.

Маршрут № 106к будут обслуживать два автобуса. Расписание основного маршрута № 106 «Белые Берега — Телецентр» остается неизменным.