Ещё 23 троллейбуса «Адмирал» прибыли в Брянск

Заключительная партия из 23-х троллейбусов «Адмирал» прибыла в Брянск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В центре Брянска прошла церемония вручения ключей от новых машин. В это раз технику получили пассажирские транспортные предприятия и муниципалитеты области.
На площади областного центра выстроились 65 автобусов разной вместимости и ещё 23 троллейбуса «Адмирал». Это заключительная партия к 77 машинам, уже работающим в городе.
Ключи вручили Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Эти автобусы и троллейбусы закуплены за счет федеральных денег. И у нас сегодня на улицах Брянска будут обслуживать наше население сто современных комфортабельных троллейбусов, где созданы все условия как для пассажиров, так и, конечно, для водителей. Автобусы же пойдут в муниципальные предприятия города и области», – подчеркнул Александр Богомаз.
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