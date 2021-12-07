Губернатор Брянской области обвинил власти муниципалитетов в нерасторопности

На совещании со своими заместителями Александр Богомаз подчеркнул, что не во всех городах начали уборку снега и наледи.

Губернатор Брянской области отметил, что на некачественную уборку или её отсутствие жалуются жители муниципалитетов. Например, в Брянске у железнодорожного вокзала «Брянск-I» на тротуаре не проводилась противогололёдная обработка.

— Это нерасторопность местных властей! Берите на контроль работу управляющих компаний, которые должны привести в порядок дворовые территории, а не только брать деньги с населения! — добавил Александр Богомаз.