На подготовку Брянщины к зиме выделили 340 млн рублей

На подготовку домов и соцучреждений Брянской области к зиме выделили 340 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании при губернаторе Брянской области Александре Богомазе. Так, в этом году в плане — ремонт 51 км ветхих тепловых сетей. Кроме того, к холодам подготовят 1244 котельных,

центральные тепловые пункты, водопроводные и канализационные сети, водозаборы.

«На подготовку к зиме объектов ЖКХ Брянской области в областном бюджете предусмотрено 340 млн рублей. К 9 сентября котельные будут готовы к эксплуатации, чтобы при наступлении холодов в первую очередь дать тепло в социальные объекты — школы, детские сады, больницы», — уточнил губернатор.

Глава региона добавил, что готовность инфраструктуры к холодному сезону уже более 80 %.