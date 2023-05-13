На улице Речной в Брянске делают освещение и ливнёвку

На улице Речной в Брянске подрядчик делают новое освещение и ливневую канализацию. Об этом рассказал глава Брянской администрации Александр Макаров.
На улице Речной в областном центре идёт капитальный ремонт. На участке в более 5,6 км подрядчик заасфальтируют 58,7 тысяч квадратных метров дороги. На комплексное благоустройство улицы Речной потратя более 161 млн рублей.
«На участке от нефтебазы до реки Болвы смонтированы 42 одиночных открытых колодца. В обратном направлении ливневая канализация прокладывается закрытым магистральным способом. Для этого применяются трубы диаметром от 500 до 800 мм. В общей сложности их проложено почти 900 метров из 1 275 запланированных. На этом же участке установлено 17 магистральных дождеприемных колодцев», – уточнил Александр Макаров.
А субподрядная организация «Электролюкс» монтирует новое освещение. Здесь установят 167 новых светильников.
«Генеральный подрядчик «Брянскавтодор» займется устройством дорожной одежды. К укладке двух слоев нового асфальта приступят после установки бортового камня и организации заездных карманов для общественного транспорта. Вдоль дороги построят тротуар. В районе железнодорожного переезда платформы Мальцевской будет установлен светофор, а проезжая часть расширена на этом участке дороги до трех полос», – добавил глава Брянской администрации.
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