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Последствия штормового ветра устраняют в Брянске

2023, 09 октября 13:30 Лента новостей
Последствия штормового ветра устраняют в Брянске
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В минувшие выходные на Брянск обрушился штормовой ветер. Местами его порывы достигали 20 метров в секунду. Под таким напором не сумели выстоять крупные деревья. В ЕДДС поступило 44 обращения по данному поводу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Последствия штормового ветра устраняют в Брянске

Совместными усилиями специалисты различных служб устраняют последствия непогоды.  Повреждения получили линии электропередач и три автомобиля. Один из стволов рухнул на территории детсада «Голубые дорожки» в Бежицком районе областного центра. Аналогичный случай произошел и у школы №8 по 1-му проезду Станке Димитрова. Оперативно деревья убрали.

Наряду с этим, случаи падения деревьев зафиксированы на улицах Орловской и МЮД, у домов 10 и 11, на проспекте Ленина, у дома 80. К настоящему времени их распилили и увезли.

Последствия штормового ветра устраняют в Брянске

Следует добавить, что непогода стала причиной неполадок в системе электроснабжения в поселке Бордовичи.  С проблемой столкнулись жители домов по улицам Сургутская, Парижской Коммуны и Ильича. В мэрии пояснили, что работа подстанции уже восстановлена.

 

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