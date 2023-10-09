Последствия штормового ветра устраняют в Брянске

В минувшие выходные на Брянск обрушился штормовой ветер. Местами его порывы достигали 20 метров в секунду. Под таким напором не сумели выстоять крупные деревья. В ЕДДС поступило 44 обращения по данному поводу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Совместными усилиями специалисты различных служб устраняют последствия непогоды. Повреждения получили линии электропередач и три автомобиля. Один из стволов рухнул на территории детсада «Голубые дорожки» в Бежицком районе областного центра. Аналогичный случай произошел и у школы №8 по 1-му проезду Станке Димитрова. Оперативно деревья убрали.

Наряду с этим, случаи падения деревьев зафиксированы на улицах Орловской и МЮД, у домов 10 и 11, на проспекте Ленина, у дома 80. К настоящему времени их распилили и увезли.

Следует добавить, что непогода стала причиной неполадок в системе электроснабжения в поселке Бордовичи. С проблемой столкнулись жители домов по улицам Сургутская, Парижской Коммуны и Ильича. В мэрии пояснили, что работа подстанции уже восстановлена.