Праздник на Кургане Бессмертия в Брянске будет длиться 10 часов

Праздничные мероприятия в честь Дня города Брянска продлятся на Кургане Бессмертия с 12 до 22 часов.
В субботу, 17 сентября, Брянск отметит 1037-летие и 79-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Основные праздничные мероприятия пройдут на Кургане Бессмертия. Проход будет осуществляться через рамочные металлодетекторы.
В 11 часов начнется митинг «Мы этой памяти верны!». а после него пройдёт церемония открытия праздника.
Программа на Кургане Бессмертия рассчитана на 10 часов. С 12 до 22 для жителей и гостей города будут работать тематические площадки, зона стрит-фуда и идти концерт.
Так, на Кургане пройдёт спортивный праздник «Город спортивных людей», молодёжный фестиваль «Арт-бульвар – 2022», выставка декоративно-прикладного творчества «Брянск – город мастеров». Сотрудники МЧС проведут показательные выступления по силовому пожарно-спасательному многоборью, а Росгвардия организует интерактивную площадку «Солдатский привал».
Для юных гостей будет работать детский городок, где пройдёт театрализованная программа «Цвет настроения – детство!» с ростовыми куклами, аквагримом и фестивалем рисунков на асфальте.
В 12 часов начнётся гала-концерт VII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод». В 15 часов выступит детская хореографическая студия «Яйрума» государственного ансамбля народного танца «Шаратын» города Сухум. Затем на сцену выйдут участники образцового хореографического ансамбля «Солнышко» и народного вокально-хореографического ансамбля «Альянс». Творческие коллективы Брянска в программе «Голоса родного города» будут выступать вплоть до 22 часов.
Завершиться День города фейерверком. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в скверах и парках города.
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