Премьеру фильма «Легенда о самбо» посетили 240 брянских школьников

Фильм «Легенда о самбо» первыми в Брянске посмотрели 240 школьников Бежицкого района. Об этом сообщили в городской администрации.

В городском Дворце культуры и искусства Брянска состоялась премьера художественного фильма «Легенда о самбо». Первыми его посмотрели 240 школьников Бежицкого района. Перед началом сеанса ребята пообщались с десятикратным чемпион мира по самбо Артёмом Осипенко и исполняющий обязанности главы администрации Сергеем Антошиным.

Фильм «Легенда о самбо» посвящён зарождению в России этого единоборства.

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