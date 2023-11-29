Премьеру фильма «Легенда о самбо» посетили 240 брянских школьников
Фильм «Легенда о самбо» первыми в Брянске посмотрели 240 школьников Бежицкого района. Об этом сообщили в городской администрации.
В городском Дворце культуры и искусства Брянска состоялась премьера художественного фильма «Легенда о самбо». Первыми его посмотрели 240 школьников Бежицкого района. Перед началом сеанса ребята пообщались с десятикратным чемпион мира по самбо Артёмом Осипенко и исполняющий обязанности главы администрации Сергеем Антошиным.
Фильм «Легенда о самбо» посвящён зарождению в России этого единоборства.
Возрастные ограничения 12+
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