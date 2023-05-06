«Вахта Памяти-2023» стартовала в Брянске

В преддверии Дня Победы в областном центре дан старт акции «Вахта Памяти-2023». Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
На главной площади воинской и партизанской славы Брянска стартовала Всероссийская патриотическая акция «Вахта Памяти-2023». Там собрались поисковики со всей Брянской области.
«Своей благородной миссией сплотило десятки тысяч неравнодушных людей — тех, кто искренне любит Родину. Благодаря работе поисковых отрядов сотни семей смогли узнать судьбу своих героических предков, отдать им последние почести. Наследники поколения Победителей, наши кадеты и юнармейцы, сегодня почтили их память пройдя торжественным маршем по площади Партизан. Искренне благодарю ребят-поисковиков, которые выполняют очень важную работу по сохранению исторической памяти и воспитанию молодежи, на деле показывают, что такое патриотизм, приближают тот день, когда все безымянные герои обретут свои имена», – подчеркнул глава региона.
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