Водитель трактора погиб при атаке дрона на брянское село. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

16 марта дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Воронок Стародубского муниципального округа. Они нанесли удар по сельхозтехнике, работающей в полях.При атаке погиб водитель трактора.

«Приношу родным и близким погибшего глубокие соболезнования. Семье будет оказана поддержка и материальная помощь», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.