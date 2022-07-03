Восемь медалей завоевали брянские легкоатлеты на Кубке России

Бегунья Вера Филатова стала призёром дважды.
Брянские легкоатлеты завоевали восемь медалей на Кубке России, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Крупное спортивное событие этого года прошло в Брянске на стадионе «Десна». На старт вышли ведущие легкоатлеты России.
В копилке воспитанников брянских спортивных школ имени Самотёсова и «Русь» три золотых, две серебряных и три бронзовых награды.
Илья Иванюк стал первым в прыжке в высоту, преодолев планку на 2 метра 30 сантиметров. Золотую медаль в тройном прыжке завоевала Дарья Нидбайкина.
Бегунья Вера Филатова стала дважды медалисткой. Она получила «золото» на дистанции в 200 метров и «серебро» – в 400 метров.
Также вторыми на эстафетном беге 4х100 стали брянцы Александр Сехин, Леонид Карасёв, Владислав Доронин и Евгений Харин.
Бронзовые медали получили Владислав Доронин в беге на 200 метров, Александра Красина в тройном прыжке и Кристина Гурская в прыжке в длину.
29.06.2022 15:51
Пламя в сердце и памяти
В деревне Рыбки зажгли Вечный огонь. 22 июня 2022 года в День начала Великой Отечественной войны в деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Инициатором реконструкции мемориального комплекса стал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Идея доставить в сафоновскую деревню Вечный огонь появилась около года назад. Место с историей Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивает
29.06.2022 15:30
Символ героизма
В деревне Рыбки впервые зажгли Вечный огонь. Председатель регионального парламента Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивают здесь воинский мемориал – в братских могилах покоятся около двух тысяч бойцов, поднятых поисковиками на Смоленщине. Сам обелиск установлен в 90-е, сейчас он полностью благоустроен силами единороссов и неравнодушных людей – брусчатка, гранитные надгробия, мемориальные таблички с именами
29.06.2022 14:47
Во дворах и на дорогах
Какие проекты реализует регион в сфере дорожного строительства и ЖКХ? Губернатор Алексей Островский провёл еженедельное рабочее совещание с профильными подчинёнными из строительного блока. В рамках встречи обсуждался ход реализации национальных и федеральных проектов, а также региональных программ в сфере дорожного строительства и ЖКХ. По итогам совещания Алексей Островский подробнее рассказал о том, что уже сделано
29.06.2022 14:45
Для оперативной помощи
На прошлой неделе транспортный парк детской клинической больницы на ул. Октябрьской революции в Смоленске пополнился двумя новыми авто, благодаря которым врачи теперь более оперативно смогут добираться до маленьких пациентов. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. «В зоне обслуживания больницы – свыше 60 тысяч детей. Новые автомобили предназначены для доставки медиков к маленьким пациентам
29.06.2022 14:43
Земский врач
В Смоленской области продолжается реализация федеральной программы «Земский доктор». Её участники могут рассчитывать на компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей в случае, если они обязуются проработать не менее 5 лет в сельской местности (в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек). Одной из участниц программы стала врач-педиатр Екатерина Леонова, которая с осени