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Восемь медалей завоевали брянские легкоатлеты на Кубке России

2022, 03 июля 12:28 Лента новостей
Восемь медалей завоевали брянские легкоатлеты на Кубке России
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Бегунья Вера Филатова стала призёром дважды.

Брянские легкоатлеты завоевали восемь медалей на Кубке России, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Крупное спортивное событие этого года прошло в Брянске на стадионе «Десна». На старт вышли ведущие легкоатлеты России.

В копилке воспитанников брянских спортивных школ имени Самотёсова и «Русь» три золотых, две серебряных и три бронзовых награды.

Илья Иванюк стал первым в прыжке в высоту, преодолев планку на 2 метра 30 сантиметров. Золотую медаль в тройном прыжке завоевала Дарья Нидбайкина.

Восемь медалей завоевали брянские легкоатлеты на Кубке России

Бегунья Вера Филатова стала дважды медалисткой. Она получила «золото» на дистанции в 200 метров и «серебро» – в 400 метров.

Восемь медалей завоевали брянские легкоатлеты на Кубке России

Также вторыми на эстафетном беге 4х100 стали брянцы Александр Сехин, Леонид Карасёв, Владислав Доронин и Евгений Харин.

Восемь медалей завоевали брянские легкоатлеты на Кубке России

Бронзовые медали получили Владислав Доронин в беге на 200 метров, Александра Красина в тройном прыжке и Кристина Гурская в прыжке в длину.

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