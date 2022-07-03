Восемь медалей завоевали брянские легкоатлеты на Кубке России

Бегунья Вера Филатова стала призёром дважды.

Брянские легкоатлеты завоевали восемь медалей на Кубке России, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Крупное спортивное событие этого года прошло в Брянске на стадионе «Десна». На старт вышли ведущие легкоатлеты России.

В копилке воспитанников брянских спортивных школ имени Самотёсова и «Русь» три золотых, две серебряных и три бронзовых награды.

Илья Иванюк стал первым в прыжке в высоту, преодолев планку на 2 метра 30 сантиметров. Золотую медаль в тройном прыжке завоевала Дарья Нидбайкина.

Бегунья Вера Филатова стала дважды медалисткой. Она получила «золото» на дистанции в 200 метров и «серебро» – в 400 метров.

Также вторыми на эстафетном беге 4х100 стали брянцы Александр Сехин, Леонид Карасёв, Владислав Доронин и Евгений Харин.

Бронзовые медали получили Владислав Доронин в беге на 200 метров, Александра Красина в тройном прыжке и Кристина Гурская в прыжке в длину.