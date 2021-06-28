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300 млн рублей отдал «Мираторг» на добрые дела

2021, 28 июня 17:18 Новости регионов
300 млн рублей отдал «Мираторг» на добрые дела
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300 млн рублей отдал «Мираторг» на добрые дела

Агрохолдинг «Мираторг» занимается активной благотворительной деятельностью. Начиная от старинных храмов, заканчивая школами и детскими садами – компания всесторонне улучшает условия жизни граждан в Брянской области. Только за последние три года АПХ «Мираторг» потратил на благотворительные проекты больше 300 миллионов рублей. В основном работа ведется в сёлах, где расположены фермы и заводы предприятия.

СНОВА ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

300 млн рублей отдал «Мираторг» на добрые дела

Нельзя оставить без внимания помощь, оказанную агрохолдингом религиозным памятникам региона. В частности, это касается храма Сергия Радонежского в выгоничском селе Мирковы Уты. Настоятель обратился за помощью в «Мираторг», и компания помогла перенести старую электро-подстанцию, стоявшую прямо у входа. Не обошел «Мираторг» стороной еще одну святыню – церковь Покрова Пресвятой Богородицы из села Красное. Это памятник архитектуры регионального значения, которой была оказана финансовая поддержка.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

Большое внимание руководство компании уделяет сфере образования. Агрохолдинг всячески помогает школам и детским садам Брянской области. Например, компания закупила современную и комфортную мебель практически во всю Хмелевскую сельскую школу Выгоничского района. Благодаря этому, школа встретила первое сентябрях во всеоружии. Это было продолжением доброй традиции, ведь немногим ранее «Мираторг» уже оснастил школу современной техникой: стационарными компьютерами и многофункциональными устройствами.

Для подготовки Лопазненской школы Суражского района к учебному году выделялось 80 тысяч рублей, а в Мглинском районе сразу четыре сельских школы получили по 250 тысяч рублей каждая. Еще больше повезло Трубчевскому району – на проведение масштабных ремонтов «Мираторг» передал больше 380 тыс. рублей местной гимназии, почти 1,5 млн – Плюсковской школе, больше 1,5 млн – Трубчевской СОШ №1 и колоссальную сумму –  почти в 3,6 млн – Трубчевской школе №2. В общей сложности компания направила более 3 млн рублей на оснащение компьютерами и проекторами двадцать одну сельскую школу Брянщины.

«Мы понимаем, что у малочисленных сельских школ ограниченные возможности, – говорят в компании. – Но в этих школах учатся дети наших сотрудников, поэтому хотим создать для них достойные условия».

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

300 млн рублей отдал «Мираторг» на добрые дела

 

Но сфера «благотворительных интересов» компании не ограничивается школами. «Мираторг» активно помогает детским садам и даже строит собственные для детей сотрудников. Помимо детского сада, компания радует своих сотрудников целыми коттеджными посёлками в Брянской области – все для того, чтобы люди не убегали в областной центр или соседние регионы, а оставались развивать малую Родину.

Также особое внимание компания уделяет домам-интернатам, регулярно выделяя средства на нужды организаций. Например, в Погарском районе компания отдала 750 тыс. на покупку бытовой техники и микроавтобуса для дома-интерната малой вместимости для пожилых людей и инвалидов. Такую же сумму на аналогичные нужды получил интернат для престарелых в Трубчевском районе.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Также важно отметить, что благотворительная смета компании всегда перекликается с требованиями времени. В 2020 году 15,5 млн рублей из казны агрохолдинга ушли на предотвращение распространения COVID-19.

Строительство новых дорог, газификация домов и населённых пунктов, приобретение оборудования для рабочих мест учителей, освещение улиц, детские площадки, даже ремонт администрации поселений – все это и много другое можно найти в «послужном списке» компании. Правда, представители агрохолдинга говорить об этом не любят – помогают молча и скромничают. То, что делает агроходинг «Мираторг» – помощь, которую можно увидеть и потрогать. Забота, которую можно ощутить.

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