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Защитникам нужна помощь

2023, 07 июня 12:21 Новости регионов
Защитникам нужна помощь
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В Смоленске заработал филиал фонда «Защитники Отечества».

Он распахнул свои двери на ул.Кловской, 13, и участие в его открытии принял врио губернатора Василий Анохин.

Напомним, что фонд был создан по инициативе президента Владимира Путина и нацелен на персональную поддержку ветеранов спецоперации и членов семей погибших военнослужащих.

Руководителем регионального филиала фонда назначена Наталья Полушкина — человек с огромным опытом работы в социальной сфере Смоленщины. Она курировала такие важные проекты, как «Точки опоры» и «Ради будущего».

«Уже с 1 июня здесь начало функционировать отделение МФЦ, медико-социальная экспертиза, служба занятости, пункт проката технических средств реабилитации, детский уголок. Все это сделано для того, чтобы каждый обратившийся получил всю необходимую помощь максимально быстро, без бюрократии», — рассказал о работе филиала фонда Василий Анохин.

Также в здании филиала ведут приём социальные координаторы. Их задача — помогать в решении возникающих проблем — от медицинской реабилитации до трудоустройства ребят, возвращающихся с передовой.

«Наш с вами долг — окружить вниманием и заботой тех, кто самоотверженно стал на защиту Родины, и тех, кто потерял своих близких. Наша помощь должна быть действенной, оперативной и качественной!» — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, что в Смоленске на ул.Пригородной, д. 4 также работает Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Для этих категорий смолян запущен и онлайнсервис «Zа добро».

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото пресс-службы администрации Смоленской области

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