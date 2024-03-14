Часть трассы отремонтируют в Суражском районе
Часть трассы отремонтируют будущим летом в Суражском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошёл участок автомобильной дороги Сураж — Гордеевка. Компания «Брянскавтодор» приведёт в порядок два километра трассы. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины, а также отремонтируют водопропускную трубу. Также специалисты обновят остановки общественного транспорта.
Дорожную разметку на проезжую часть нанесут термопластиком со световозвращающими элементами. Также на дороге поставят новые знаки.
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