Часть трассы отремонтируют в Суражском районе

Часть трассы отремонтируют будущим летом в Суражском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошёл участок автомобильной дороги Сураж — Гордеевка. Компания «Брянскавтодор» приведёт в порядок два километра трассы. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины, а также отремонтируют водопропускную трубу. Также специалисты обновят остановки общественного транспорта.

Дорожную разметку на проезжую часть нанесут термопластиком со световозвращающими элементами. Также на дороге поставят новые знаки.