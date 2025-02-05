Улицу Болховскую в Брянске отремонтировали по нацпроекту в минувшем году. Об этом рассказали в соцсетях регионального управления автодорог.

В прошлом году в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошла улица Болховская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Дортрансстрой» обновила свыше 1,8 километра дороги от улицы Литейной до улицы Союзной.

Специалисты заменили асфальт и построили тротуары. К уже имеющемуся освещению рабочие добавили новые светодиодные светильники. Неподалёку от школ и садиков появились искусственные неровности. А возле школы коррекции и развития VIII вида города Брянска подрядчик сделал парковку.