Улицу Вокзальную преобразили в Белых Берегах по нацпроекту

Улицу Вокзальную преобразили в Белых Берегах по дорожному нацпроекту в прошлом году. Фотографиями поделились в соцсетях регионального управления автодорог.

В посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска в минувшем году в порядок привели улицу Вокзальную. Подрядчик полностью обновил дорогу от улицы Пролетарской до улицы Привокзальной. Более полукилометра улицы преобразились. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, построили тротуары для пешеходов и установили фонари. В завершении рабочие поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт сделали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году обновлять дороги будут по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».