Велосипедист погиб в аварии в Севском районе

62-летний велосипедист погиб под колёсами иномарки в Севском районе. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Мира в селе Юрасов Хутор Севского района. 25-летний водитель на BYD F3 сбил 62-летнего велосипедиста. Тот ехал по центру дороги в попутном направлении. Велосипедист умер на месте.

Инспекторы выяснили, что на машине установлены разные шины. Полиция проводит проверку по факту аварии.