Железнодорожный переезд перекроют в Брянске на два дня из-за ремонта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С 10 до 16 часов 14 и 15 ноября на железнодорожном переезде 0 км ПК1 по улице Белорусской в Брянске специалисты будут ремонтировать пути. Из-за работ на этом участке полностью ограничат движение транспорта.

Объехать переезд можно на улице Олега Кошевого. В ведомстве рекомендуют водителям заранее выбирать маршрут.