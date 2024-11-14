Железнодорожный переезд перекроют в Брянске
Железнодорожный переезд перекроют в Брянске на два дня из-за ремонта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
С 10 до 16 часов 14 и 15 ноября на железнодорожном переезде 0 км ПК1 по улице Белорусской в Брянске специалисты будут ремонтировать пути. Из-за работ на этом участке полностью ограничат движение транспорта.
Объехать переезд можно на улице Олега Кошевого. В ведомстве рекомендуют водителям заранее выбирать маршрут.
Читайте также
Новости регионов
Будущее села
В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов