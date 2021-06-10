Брянцы превратили официальную страницу губернатора в экстремистскую

Из-за отсутствия модерации любой желающий может высказать свое мнение.

Официальная страница губернатора Брянской области Александра Богомаза в соцсети превратилась в площадку для свободной критики власти. В связи с полным отсутствием модерации жители региона используют ее для выражения своего мнения по самым разным вопросам – от состояния медицины и экономики региона до оценки деятельности федеральных властей.

Пока одни комментаторы слагают хвалебные стихи в адрес губернатора, другие активно критикуют его работу, не всегда цензурно, и призывают к смене власти. По какой-то причине подобные сообщения никто не удаляет.

Наряду с обычными пользователями губернаторскую страницу по долгу службы просматривают и чиновники. Самые ответственные из них, включая сотрудников пресс-службы Брянской городской администрации, дают ответы на заданные вопросы в рамках своей компетенции.

Вероятно, в ближайшее время региональные власти обратят внимание на излишнюю демократичность губернаторской площадки в Интернете.